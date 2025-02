Lunedì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Come di consueto, la cerimonia di commemorazione si terrà il 10 febbraio alle ore 9,30 in piazza Pascoli davanti la stele in memoria delle vittime delle foibe.

Dopo il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, sono previsti gli interventi di Domenico Ravetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria, Donato Mario Summa, familiare vittima delle foibe, e di uno studente del Liceo Amaldi. In caso di maltempo l’orazione si terrà presso il salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio in viale della Rimembranza, 44.

Il programmadelle celebrazioni prende il via il giorno prima, domenica 9 febbraio alle ore 18, con “Il Concerto Civile” in memoria delle vittime delle foibe. L’evento, inserito nella rassegna concertistica Musicanovi 2025, si terrà nell’auditorium “Alfredo Casella” di via Verdi 37 e vedrà protagonisti i fiati della Juniorclassica di Alessandria e Preludio ensemble diretti da Giuseppe Canone. Saranno eseguite musiche di G. Caccini, A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. Faurè con letture a cura degli studenti del Liceo Amaldi.

Le iniziative comprendono anche la mostra “Fascismo, foibe, esodo” che verrà inaugurata giovedì 13 febbraio alle ore 11,30 nei locali della Biblioteca Civica di via Marconi, 66. Si tratta di una mostra documentaria in 10 pannelli realizzata da Bruno Enriotti per la Fondazione Memoria della Deportazione.

L’inaugurazione sarà preceduta alle ore 10,30 da un incontro introduttivo, rivolto agli studenti e alla cittadinanza, a cura di Antonella Ferraris, Direttrice ISRAL.