Continuano con grande entusiasmo le attività del Centro giovanile YEPP di Acqui Terme che il 21 febbraio, presso il Centro Congressi, proporrà, alle ore 10.00, uno spettacolo innovativo e coinvolgente dedicato agli studenti delle Scuole Superiori acquesi dal titolo “Manuale di istruzioni per persone interessate al sesso”. La rappresentazione, messa in scena dalla Compagnia teatrale ovadese “Naif”, è una delle tappe del progetto “Love Therapy” che i ragazzi hanno ideato per affrontare uno dei temi sicuramente più delicati e sentiti del nostro tempo: l’educazione sentimentale e sessuale. Questa iniziativa si è aperta con la somministrazione ai ragazzi di un questionario predisposto da una psicologa, da una sessuologa e dagli stessi promotori dello YEPP, che ha indagato proprio sulle conoscenze e la consapevolezza dei giovani in merito all’ambito sentimentale e sessuale e i risultati, in corso di elaborazione, saranno utilizzati per trarne contenuti da diffondere sui social sui quali confrontarsi.

YEPP – ricordiamolo – è una realtà nata nel 2022 grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme e l’ASCA, Ente gestore dei Servizi Socio Assistenziali con la finalità di coinvolgere i giovani del territorio rendendoli maggiormente protagonisti di scelte ed opportunità e facendo in modo che possano partecipare attivamente alla vita della comunità.

Grazie al supporto di YEPP Italia e ai finanziamenti ottenuti tramite le Fondazioni Compagnia di San Paolo, Aurora e Cassa di Risparmio di Alessandria, i 20 ragazzi coinvolti portano avanti diverse attività e hanno elaborato diversi progetti. A breve partirà anche “Acqui sbarrato”, iniziativa che prevede l’avvio di una serie di laboratori gratuiti di digital art, pittura e fotografia finalizzati a sviluppare le capacità artistiche dei giovani esplorando il mondo dell’arte in modo innovativo con un occhio, in particolare, sulla realtà delle Terme.

Per quanto attiene lo spettacolo di venerdì, gli studenti avranno l’opportunità di assistere ad una rappresentazione davvero particolare. L’opera, scritta e brillantemente rappresentata dalla compagnia teatrale ovadese Naif e creata insieme al gruppo di giovani “Sessualizziamo” nell’ambito del Progetto Giovani dell’Associazione “Cultura e Sviluppo” di Alessandria, ha proprio l’obiettivo rendere innovativa e diretta la narrazione della sessualità promuovendo la consapevolezza sul tema attraverso un linguaggio divertente, fresco e dissacrante. Quindi nessun filtro o timore nel parlare di un argomento così importante, ma solo divertimento in un clima di assoluta serenità.

E al termine dello spettacolo gli stessi attori condurranno un momento di confronti con il pubblico, creando uno spazio sicuro in cui esprimersi, proprio per capire quali spunti e stimoli sono stati recepiti e rispondere ad eventuali domande.

Così l’Assessore alle Politiche Sociali Rossana Benazzo: “Ritengo davvero importante offrire ai ragazzi uno spazio in cui promuovere un dialogo sereno e aperto su temi che magari a volte possono creare un pochino di imbarazzo. L’educazione sessuale e sentimentale sono fondamentali per crescere come individui formati e consapevoli e questo spettacolo, insieme al lavoro dei ragazzi dello YEPP, è davvero una bella occasione di approfondimento e riflessione”.