Ecco le ultime erogazioni gratuite a favore del Territorio Tortonese da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona:

€ 30.000,00 a favore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano per il finanziamento della prima annualità della borsa di studio triennale per la ricerca in campo medico da intitolare alla memoria di Natalina Tassara Guarco Setti, a sostegno del progetto triennale PHOENIX – Changing the future or organ transplantation sviluppato dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Istituto Mario Negri presso il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò di Ranica (Bergamo) (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa).

€ 2.000,00 a favore della Delegazione FAI di Tortona – Comitato FAI di Tortona quale contributo a sostegno delle attività organizzate della Delegazione FAI e del Gruppo FAI Giovani per l’anno 2025 quali Giornate FAI di Primavera e Autunno, Giornate FAI per le Scuole, organizzazione di manifestazioni locali e convegni, visite a beni e luoghi del territorio (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 1.000,00 a favore del Comune di Tortona quale contributo per l’organizzazione dello storico carnevale vhoese con la distribuzione gratuita di polenta, salamini e vino delle aziende del territorio e iniziative in collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina tramite l’organizzazione di laboratori dedicati all’arte dei burattini rivolti alla comunità locale di tutte le età e ricreazione di un percorso con le figure, sagome e cartonati a grandezza naturale, dedicati ai personaggi creati da Peppino Sarina (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”).