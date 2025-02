La festa più colorata dell’anno torna anche in Alessandria tant’è che si stanno preparando molte vivaci iniziative che coinvolgeranno il territorio cittadino già da domenica 23 febbraio al Quartiere Cristo, per poi procedere con gli eventi di sabato 1° marzo a Spinetta Marengo e lo “show” previsto per domenica 2 marzo al Teatro delle Scienze, quali entusiasmanti prologhi della grande sfilate dei carri allegorici in piazza Garibaldi e in pieno centro cittadino domenica 9 marzo, a concludere degnamente un programma che donerà divertimento a grandi e piccini.

“Un appuntamento molto atteso e non soltanto per rispettare una tradizione popolare, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo per una giornata di festa che coinvolgerà la Città intera”, dichiarano il Sindaco Giorgio Abonante e il Vice Sindaco Giovanni Barosini, “Una ricorrenza che precede la Quaresima e prepara le festività pasquali, che affonda le sue radici nei Saturnali della Roma antica che ha mantenuto quel suo spirito che univa riti di fecondità con l’allegria, da cui noi tutti interpretiamo come segno di buon augurio per il futuro soprattutto in questo periodo di passaggio dall’Inverno alla Primavera, nel segno di una festa che favorisce l’aggregazione sociale e la partecipazione collettiva, ingredienti utili e che sanno rendere vivace la nostra Alessandria”.

Un rito in cui nono possono mancare i carri allegorici, come quello che per gli antichi Romani era il sacro da “car navalis” a dare origine al nome Carnevale, diventato poi “carnes levare” otogliere la carne o “carne vale” vale a dire “carne addio” alludendo ai digiuni quaresimali; al momento però vale il consiglio di Lorenzo de’ Medici nel “Trionfo di Bacco e Arianna” ovvero “Chi vuol esser lieto, sia…”



domenica 23 febbraio

Carnevale al Cristo – ore 9,00 apertura piazza Ceriana allestita con banchetti dolciumi e trattazioni per i più piccoli quindi dalle ore 14,30 animazione, giochi, musica e festa in maschera

sabato 1° marzo

Carnevale a Spinetta – dalle ore 15,00 alle 18,30 nel salone di piazza Donegani in Spinetta Marengo: animazione a cura di Ketty Doglioli e del suo staff di Orizzonte Danza con giochi, musica, rottura della pentolaccia e tante altre sorprese

domenica 2 marzo

Show di Carnevale – apertura da ore 15,00 alle 18,30 con avvio delle attività alle ore 15,30 nel Teatro delle Scienze in via 1821 in Alessandria: spettacoli di magia, animazione con “Gli Animattori”, visite guidate al nuovo Planetario con il Gruppo Astrofili Galileo dal titolo “Carnevale Cosmico” (ingresso ridotto adulti euro 3,oo e bambini euro 2,oo)

domenica 9 marzo

piazza Garibaldi – dalle ore 14,00 ritrovo in Alessandria per organizzare verso le ore 14,45 la partenza della sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera: saranno allestiti stand con dolciumi e saranno proposte varie attrazioni fra cui esibizioni dei trampolieri, degli sbandieratori dell’associazione Aleramica, delle majorettes “Le azzurre di Occimiano”, della Civica Banda Musicale “G. Cantone” di Alessandria, inoltre si darà lettura della “Businà” e vi saranno lieti interventi del gruppo “AnimAzione”; a conclusione la cerimonia di premiazione dei carri e dei gruppi per l’assegnazione del primo Premio intitolato a Sandro Locardi, il secondo premio intitolato a Luciano Cassulini e il terzo premio intitolato a Paolo Paoli

percorso sfilata carri e gruppi in maschera

partenza da piazza Garibaldi lato orologio; corso 100 Cannoni; corso Lamarmora; altezza arco di piazza Matteotti; corso Lamarmora; svolta in via Parma; piazza della Libertà; via dei Martiri; piazzetta della Lega; corso Roma; piazza Garibaldi si entra dalla parte dell’orologio