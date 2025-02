*Bassignana* – Nuovo incontro tra i *Carabinieri* e la cittadinanza per discutere e confrontarsi sul problema *truffe*, sempre di strettissima attualità, e su temi legati alla *sicurezza urbana*.

Alla presenza del Sindaco, Massimo Barbadoro, di una rappresentanza della Croce Rossa Italiana, Comitato di Alessandria – Unità Territoriale di Valenza, e di una rappresentanza della Sezione Avis di Bassignana, il Comandante della locale Stazione, *Maresciallo Valerio Vincenti*, e il *Brigadiere Andrea Zucconi*, memoria storica del reparto, hanno offerto consigli pratici su come *difendersi dalle truffe*, ricorrendo anche all’analisi di episodi realmente accaduti.

I *Carabinieri* hanno illustrato ai numerosi presenti gli accorgimenti per smascherare i truffatori, soliti presentarsi con atteggiamenti cordiali, talvolta qualificandosi come appartenenti alle Forze dell’Ordine o avvocati. Espediente che, una volta carpita la fiducia delle vittime, consente ai malintenzionati di entrare nelle abitazioni e di appropriarsi di denaro e gioielli.

È stata inoltre sottolineata l’importanza di diffidare da sconosciuti che avanzano *pretese di denaro*, in quanto le Forze dell’Ordine – _per nessun motivo_ – possono fare simili richieste.

Come sempre, è stata ribadita la fondamentale importanza di chiamare senza esitazione il *112* e che, soprattutto in questi casi, è solo grazie alla *collaborazione* dei cittadini che i *Carabinieri* possono riuscire a intervenire tempestivamente nella circostanza e ad arginare l’odioso crimine in generale.