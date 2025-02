Per il secondo anno consecutivo la Provincia di Imperia si aggiudica l’iniziativa “GAME UPI 2.0”, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili (annualità 2023).

Dopo il successo di GAME UPI “SPRINT: corsa verso un futuro inclusivo e sano”, la Liguria torna protagonista nel panorama nazionale, con “#CORREGGILOSTILE TEAM: Insieme per il benessere e l’inclusione”, il progetto delle Province liguri che promuove risposte efficaci a livello territoriale sulla tematica dello sport e stili di vita sani.

Il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola commenta: “E’ con grande soddisfazione che proseguiamo ancora come capofila questo significativo progetto per il futuro dei giovani. Lo scorso anno ha avuto un successo e una partecipazione notevoli nel nostro territorio: promuovere un corretto stile di vita significa anche instaurare relazioni sociali all’insegna dell’inclusività e del benessere interiore. Il nostro impegno sarà quello di rinnovare questo messaggio attraverso manifestazioni coinvolgenti di vario tipo”.

Con un budget di oltre 130mila euro, il progetto si rivolge ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di sostenere le attività sportive e la promozione di stili di vita sani come strumenti di benessere psico-fisico, socializzazione e inclusione sociale.

Tante le iniziative previste: dal “top habits” podcast contest, dove gli studenti degli istituti scolastici superiori delle 3 Province liguri si “sfideranno” a colpi di podcast sulle tematiche legate alle determinanti di salute per un corretto stile di vita, alla “Mangialonga Healty”, una passeggiata enogastronomica rivolta alle famiglie e ai giovani della provincia savonese con degustazione di prodotti tipici della tradizione locale; all’attivazione della figura del “coach di strada” nella provincia spezzina, dove giovani volontari opportunamente formati organizzeranno attività all’aria aperta per bambini e ragazzi; alla notte bianca “sport e virgin”, nella provincia imperiese, rivolta a tutta la comunità, inclusi i ragazzi con disabilità, per promuovere l’inclusione e offrire una prospettiva alternativa di movida notturna piacevolmente accompagnata da cocktail “virgin”, in luogo dei tradizionali cocktail alcolici.

In programma anche “feste dello sport” all’insegna del divertimento e dell’inclusione.

Il progetto ha come capofila la Provincia di Imperia e partner Anci – Upi Liguria, la Provincia Savona, la Provincia della Spezia, il Forum Terzo Settore, l’Istituto Alberghiero IPSAR A. Migliorini di Finale Ligure e l’Unione Sportiva San Marziano.

Partecipano al progetto, in qualità di associati: l’Università di Genova, il Comune di Imperia, il Comune della Spezia, il CONI, Federsanità Anci Liguria e l’Ufficio Scolastico Regionale.