Il Piemonte si conferma ospite d’onore in due grandi eventi che celebrano il bello e il buono della Liguria: Euroflora a Genova e Aromatica a Diano Marina. Le manifestazioni sono state presentate ieri a Cuneo nella sede di Conitours (scarica la foto https://t.ly/IiMg_), descrivendo un viaggio sensoriale tra erbe aromatiche e meraviglie floreali, che racconta l’anima di due regioni ricche di tradizione ma anche di innovazione. La trasferta cuneese è poi proseguita all’Open Baladin di Cuneo per una presentazione pubblica frequentatissima.

Il Piemonte sboccia a Euroflora 2025, la prestigiosa mostra internazionale di piante e fiori in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Tra gli spazi espositivi pensati per l’iniziativa, c’è quello del Museo Egizio di Torino, che presenterà “Il Giardino del Piacere”, una spettacolare ricostruzione di un giardino dell’antico Egitto, in grado di evocare l’affascinante connubio tra botanica e simbolismo. I Vivai Castagno, con oltre 143 medaglie conquistate nelle precedenti edizioni, porteranno una selezione di piante e alberi provenienti da tutti i continenti. Grande attenzione sarà riservata anche al paesaggio con il progetto “Soul Garden”, dedicato alle ville e giardini del Distretto dei Laghi, e con l’innovativo spazio della Facoltà di Architettura del Paesaggio del Politecnico di Torino, che esplorerà soluzioni sostenibili per affrontare le sfide climatiche del futuro.

L’associazionismo piemontese avrà un ruolo centrale grazie ad Asproflor e Promoflor, che cureranno oltre 770 metri quadrati di esposizione con allestimenti paesaggistici di grande impatto emozionale. In particolare, il progetto di Asproflor, ideato dall’architetto Luca Zanellati, offrirà un percorso esperienziale che invita alla riflessione e all’innovazione nella gestione del verde.

Dal 9 all’11 maggio il Piemonte incontra la Riviera Ligure a Diano Marina, che per l’occasione si trasforma in un paradiso di profumi con Aromatica, la grande rassegna dedicata alle erbe aromatiche e all’agroalimentare d’eccellenza. Il Piemonte, terra di grandi sapori, sarà presente con chef, produttori e aziende che esalteranno la tradizione culinaria e l’uso creativo delle erbe aromatiche.

Moltissimi saranno – come sempre – i visitatori piemontesi della manifestazione dianese, a conferma dell’amore indiscusso per la Liguria: il 50% delle presenze turistiche del Golfo Dianese provengono infatti dal Piemonte.

Numerosi e qualificati saranno anche gli ospiti, tra produttori, chef e collaboratori. Tra questi Oscar Farinetti, che presenterà il suo nuovo libro; Erika Gotta, giovane e talentuosa chef, che guida il ristorante La Bursch a Campiglia Cervo, nel cuore della Valle Cervo; Alessandra Ingenetti, Lady Chef della Locanda del Mulino di Valcasotto; Davide Cristaldi del Ristorante De Gustibus Chieri; l’Associazione dei Produttori del Moscato di Canelli; il Comune di Diano d’Alba, storico gemello di Diano Marina, con i suoi produttori di nocciole e vini; Banca d’Alba, sponsor di Aromatica dal 2018; Birra Baladin con le degustazioni delle birre botaniche e infine Pollenzo, con l’Università che concede il suo pregiatissimo Patrocinio e con il suo allievo Alessandro di Tizio, forager, collaboratore del prestigioso Mirazur di Mentone.

Aromatica è la rassegna dell’agroalimentare dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti di eccellenza della Riviera Ligure. I tre giorni di Aromatica trasformano l’elegante centro pedonale di Diano Marina in un grande teatro in cui va in scena lo show del basilico, con il suo seguito di erbe aromatiche caratteristiche della macchia mediterranea e degli orti di Liguria. La zona dello shopping, l’ottima cucina e il litorale sabbioso rendono Diano Marina una località apprezzata e ricercata, visitata tutto l’anno da turisti italiani e stranieri. Aromatica significa migliaia di visitatori, un centinaio di espositori, decine di cooking show, laboratori, degustazioni, street food, presentazioni e conferenze, chef rinomati, ospiti, esperti, imprenditori e addetti ai lavori.

Euroflora e Aromatica sono due appuntamenti imperdibili che vedono il Piemonte come ospite d’onore tra colori e profumi, tradizione e innovazione, arte e natura. Un viaggio sensoriale tra bellezza e gusto, che conferma la vicinanza geografica e di eccellenza tra le due regioni.