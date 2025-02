Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Teatro Sandro Palmieri di via Carioli 35 ospiterà lo spettacolo “Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione”, con Lella Costa. L’evento, inserito ne La stagione del teatro 2025 di Dianorama, è realizzato con la direzione artistica di Clara Costanzo e organizzato in collaborazione con il Comune di Diano Marina – Assessorato alla Cultura.

Ispirato a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini e diretto da Serena Sinigaglia, lo spettacolo – della durata di 90 minuti – è un tributo appassionato a quelle donne che, con il loro talento e la loro determinazione, hanno segnato la storia. Da Mary Anderson, che ha inventato il tergicristallo a Lillian Gilbreth, che ha ideato la pattumiera a pedale passando per Maria Telkes, pioniera dei pannelli solari, Lella Costa – con la sua straordinaria capacità interpretativa – arriva a evocare scienziate, pensatrici, artiste, scrittrici e rivoluzionarie.

“Abbiamo fortemente voluto questo spettacolo per rendere omaggio alle tante donne che, nella storia e nella quotidianità, hanno lottato per i propri diritti” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico. “La presenza di Lella Costa, artista straordinaria e voce potente della cultura italiana, rende questa serata ancora più speciale e significativa per la nostra comunità”.

Lo spettacolo di sabato 8 marzo non è compreso nell’abbonamento della Stagione del Teatro 2025. Il costo del biglietto è di 30€ per i primi posti, 25€ per i secondi posti, 21€ per la galleria e 17€ per il ridotto galleria (riservato a minori di 18 anni, studenti universitari fino a 25 anni e over 65enni). Per info e prenotazioni www.dianese.it e +39 0183 495930.