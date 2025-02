Sabato prossimo, 1 marzo alle 21 alle prenderà il via l’attività pubblica con la prima conferenza dal titolo “Venere, la sorella della Terra”.

In concomitanza della doppia visibilità di Venere del 18-21 marzo, come ‘stella’ della sera e del mattino, Maurizio Morini approfondirà le caratteristiche di questo pianeta, spiegherà come osservarlo e fotografarlo, e racconterà la storia delle missioni passate e le previsioni di quelle future verso il più vicino dei pianeti del sistema solare.

