San Giuliano Vecchio – Il Maresciallo Ordinario Matteo Petrignano, 27enne di Genova, è il nuovo Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Arruolatosi nell’Esercito a settembre del 2017, ha frequentato il corso presso il Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa e ha partecipato a quello da Operatore per le Operazioni Speciali delle forze speciali presso il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Verona. Ha quindi prestato servizio presso l’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR) fra il 2018 e il 2019, quando ha vinto il concorso per la Scuola Marescialli dei Carabinieri.

Nel corso del triennio formativo a Firenze, ha iniziato la sua esperienza territoriale, dapprima presso la Stazione di Sarentino (BZ), in piena emergenza Covid, e successivamente presso la Stazione di Riposto (CT), dove ha svolto il tirocinio.

Al termine del corso, è stato assegnato alla Stazione di Novi Ligure, dove ha prestato servizio per due anni e mezzo, nel corso dei quali è stato impegnato in diverse attività di indagine sugli stupefacenti e sulle truffe.

San Giuliano Vecchio rappresenta un nuovo punto di partenza professionale, ma soprattutto il primo incarico di comando per un Maresciallo che ha già saputo distinguersi per la profonda abnegazione professionale e per lo spirito di servizio.