Il Derthona FbC 1908, in occasione della grande partita di domenica 2 marzo contro il Città di Varese (appuntamento alle h. 14,30 allo Stadio Fausto Coppi di Tortona), organizza “Chiacchiere e Coriandoli”, un’iniziativa dedicata ai tifosi più giovani.

All’ingresso della tribuna verranno distribuiti sacchetti di coriandoli e offerte le tradizionali “chiacchiere”, per festeggiare insieme il Carnevale e tifare per la squadra della nostra città.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito per i ragazzi e le ragazze con meno di 14 anni, mentre i tifosi da 14 a 18 anni hanno diritto al biglietto ridotto (8€), per tutte le partite di campionato del Derthona FbC 1908.

Avanti Derthona, tutti insieme per sostenere il Leone!

