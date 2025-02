Si è svolto ieri, martedì 25 febbraio, il Consiglio comunale a Tortona, il primo dell’anno.

Tra le varie delibere, ci ha colpito, ancora una volta la scelta per certi versi difficile da comprendere del Partito Democratico di non votare a favore del risarcimento di 300 euro concesso dal Giudice a favore di un cittadino. L’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Bonetti ha illustrato la delibera che riconosce il debito fuori bilancio di poco più di 300 euro (oneri legali inclusi) relativi al risarcimento per i danni alle gomme di un’autovettura privata causati dal manto stradale in città. Il risarcimento è stato stabilito da una sentenza del Giudice di Pace. La delibera è stata approvata con la sola astensione dei tre Consiglieri del Partito Democratico.

A inizio seduta il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha comunicato, come prevede la norma, il prelievo dal fondo di riserva di 8.270 euro effettuato dalla Giunta per un intervento di riparazione dell’ascensore presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano”;

L’Assessore Fabio Morreale ha poi illustrato l’aggiornamento del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti elettrici: nel tempo infatti la normativa di settore ha subito una serie di modifiche a livello nazionale e regionale per consentire una semplificazione delle procedure, mentre a livello locale il nuovo PRG ha modificato la classificazione delle aree urbane, due motivi che rendono ora necessario l’adeguamento del regolamento che ora individua le “aree sensibili” sulle quali è vietata l’installazione di impianti, come le scuole e l’ospedale; zone di installazione condizionata dove è necessaria una valutazione delle caratteristiche specifiche; zone di attrazione cioè quelle maggiormente idonee all’installazione degli impianti; zone neutre cioè non rientranti in nessuna delle precedenti categorie. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Ancora l’assessore Morreale ha illustrato la delibera sulla delega per l’emanazione dei provvedimenti di rinuncia formale del diritto di prelazione sugli immobili di edilizia agevolata. In sostanza la delibera conferma la delega (già attiva dal 2017) del Consiglio alla Giunta per esercitare la rinuncia al diritto di prelazione, come consentito dalla norma. La delibera è stata approvata all’unanimità;

Il Consigliere Alberto Balossino, infine ha illustrato la sua mozione relativa al trasporto pubblico locale: la mozione è stata bocciata dalla maggioranza (favorevole l’opposizione) ma è stato chiesto al Consigliere Balossino di portare il tema in Commissione Lavori Pubblici e Trasporti per un approfondimento ulteriore.