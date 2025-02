Lo storico teatro Civico di Tortona che sarà valorizzato ancora di più non può sopportare più di tante l’attività e la cospicua presenza della notevole attività didattica extra scolastica che viene allestita per le scuole e così il Comune di Tortona ha deciso di spostare tutto in un altra location che sarà appositamente attrezzata anche per il teatro scuola e ogni altra attività alla sala Polifunzionale dedicata a monsignor Francesco Remotti alla ex caserma Passalacqua.

E’ un passo importante che ribadisce la qualità dell’offerta formativa scolastica che si svolge a Tortona