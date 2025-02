A partire dal prossimo 20 febbraio, il Comune di Novi Ligure offrirà un ulteriore punto di riferimento per le persone che stanno vivendo situazioni di disagio abitativo e necessitano di indicazioni e supporto.

Si tratta dello “Sportello Casa“, nuovo servizio rivolto ai residenti che si trovano in stato di bisogno socio-economico e che manifestano problematiche alloggiative.

«L’obiettivo principale – spiega l’Assessora agli Affari Sociali, Rachida Hasbane – è quello di accogliere, orientare e agevolare la risoluzione delle problematiche abitative. Lo sportello, infatti, nasce per consentire il monitoraggio delle abitazioni, non solo quelle di proprietà dell’ATC, al fine di analizzare le esigenze dei cittadini novesi e individuare gli strumenti più adeguati per fornire risposte efficaci».

L’intervento è finalizzato al recupero dello stato di benessere psicofisico del soggetto interessato o del nucleo familiare ed ha come obiettivo la sicurezza abitativa da raggiungere autonomamente o con il supporto dei servizi preposti.

Lo Sportello opera in collaborazione con il Consorzio Servizi alla Persona e con l’Agenzia Territoriale per la Casa. Tramite esso, inoltre, sarà possibile ricevere informazioni rispetto ai servizi e agli interventi inerenti le problematiche abitative. Per accedere allo Sportello Casa, aperto il giovedì dalle ore 9 alle 12 presso la sede municipale di Palazzo Dellepiane (ingresso da via Gramsci 11, secondo piano), è necessario prenotare un appuntamento ai numeri 0143/772278 o 0143/772253