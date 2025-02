Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18,00 presso la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato, prenderà il via la rassegna letteraria “Casale che legge: quattro storie in collina”: iniziativa dedicata alla narrativa contemporanea realizzata in collaborazione con Neos Edizioni, che per la rassegna ha stretto una media partnership con la testata “Il Monferrato”.

La rassegna si articolerà su quattro appuntamenti che avranno per protagonisti altrettanti autori con le loro opere, legate da un filo conduttore comune: i paesaggi collinari; su questo sfondo le storie affronteranno temi profondi e di interesse comune, come gli anni di piombo, la diversità, l’amicizia e l’amore.

Il primo incontro vedrà come protagonista Patrizia Monzeglio che presenterà “La ragione del silenzio”, un giallo ambientato tra Casale e la Torino degli Anni di piombo: un intreccio avvincente che alterna suspense e azione, mettendo a confronto due generazioni. Da un lato Letizia che dovrà affrontare le conseguenze delle scelte compiute in gioventù, dall’altro Michele che si troverà a fare i conti con un passato recente troppo presto dimenticato. Solo attraverso il dialogo i due riusciranno a dare un significato autentico ai temi del Cafè Philo e a ricomporre i frammenti di una storia intrecciata con gli eventi drammatici degli Anni di piombo.

Si proseguirà giovedì 20 marzo, alle ore 18,00 con Ernesto Chiabotto che introdurrà “I Buonanima”, una storia intensa e carica di emozioni.

Giovedì 17 aprile, sempre alle ore 18,00, sarà la volta di Licia Allara che presenterà “Il respiro della formica”, un romanzo che esplora la complessità delle relazioni umane.

Concluderà gli incontri della rassegna, giovedì 15 maggio, alle ore 18,00 Giovanni Casalegno con “Una primavera italiana”, opera che racconta storie di vita e cambiamento.

Durante gli incontri, il pubblico potrà assistere a letture di brani tratti dai romanzi e a momenti di intrattenimento musicale curati dall’Istituto Musicale Carlo E. Soliva, godendo così un’esperienza immersiva e coinvolgente.

L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni:

Biblioteca Civica di Casale Monferrato

tel. 0142-444246

Email: bibliote@comune.casale-monferrato.al.it