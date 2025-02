Verso le ore 13 di mercoledì 12 febbraio il Gruppo di Protezione Civile di Tortona riceveva la segnalazione da parte dei Carabinieri di una persona scomparsa: si trattava di un 32enne residente in città che dopo aver inviato ai famigliari messaggi dal tono anticonservativo, che lasciavano cioè pensare che avesse intenzioni suicide, si era dileguato. Partivano immediatamente le ricerche, concentrate nell’area di Rivalta e del parco dello Scrivia, la zona dell’ultima cella agganciata dal telefonino. Dopo alcune ore l’uomo veniva ritrovato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile all’interno della sua auto parcheggiata nel parco, in evidente stato confusionale ma senza apparenti ferite. Veniva quindi chiamata un’ambulanza che lo trasportava al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

“Voglio rivolgere un ringraziamento alla nostra Protezione Civile – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – che ancora una volta ha dimostrato grande organizzazione e velocità nell’intervenire per quella che poteva rivelarsi un’emergenza molto grave, fortunatamente risolta nel migliore dei modi”.