Volpedo – Il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Francesco Barisonzi, ha incontrato e offerto consigli pratici per difendersi dalle truffe agli anziani fedeli al termine della funzione religiosa presso la Parrocchia San Pietro Apostolo.

I Carabinieri hanno risposto a domande e dubbi, ascoltando le esperienze vissute da alcuni dei presenti, e hanno sottolineato l’importanza di rivolgersi immediatamente, con fiducia, al 112 e di non aderire mai, in nessun caso, alle richieste di consegna di denaro o gioielli a sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o incaricati di pubblico servizio.

È stato un momento di vicinanza alla popolazione e un’occasione per ribadire agli anziani e a tutti i cittadini presenti di non sentirsi soli e di non vergognarsi di denunciare anche i tentativi di truffa, che potrebbero rappresentare un valido spunto di indagine per attività dei Carabinieri volte al contrasto delle truffe e degli altri reati.