Nella settimana appena trascorsa, caratterizzata in provincia dal forte afflusso di visitatori attratti dall’evento sanremese, i militari della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia hanno comunque continuato a imprimere il massimo impulso all’attività preventiva predisponendo controlli capillari del territorio finalizzati al contrasto dei reati.

Nel corso delle suddette attività sono stati tratti in arresto tre persone: due stranieri e un italiano.

Il primo arresto ha riguardato un uomo di origine tunisina e senza fissa dimora, il quale è stato colto in flagranza mentre cedeva ad un giovane del posto due involucri di piccole dimensioni contenenti cocaina. La sostanza, unitamente a denaro contante pari a 180 euro frutto dell’attività illecita, è stata posta sotto sequestro dai militari.

Nella stessa giornata è stato arrestato anche un cittadino somalo senza fissa dimora che, in evidente stato di ubriachezza, dopo aver molestato i dipendenti di un esercizio commerciale della zona si era scagliato contro i Carabinieri intervenuti. Il predetto, condotto in caserma, ha continuato ad opporre strenua resistenza, costringendo i militari a contenerlo e dichiararlo in arresto.

Gli arresti sono stati convalidati ed entrambi gli stranieri hanno ammesso le proprie responsabilità, patteggiando una pena, rispettivamente, di 3 e 8 mesi di reclusione.

In ultimo, un cittadino italiano, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora in questo territorio, a fronte delle reiterate inosservanze alle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria e puntualmente segnalate dai Comandi dell’Arma, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento disposto dal Giudice e condotto presso la propria abitazione per scontare la misura degli arresti domiciliari.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’area intemelia.