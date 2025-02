Si terrà giovedì 6 febbraio, alle ore 12:30, presso la Sala Giunta della Provincia di Alessandria (Piazza della Libertà, 17), l’aggiornamento dell’incontro istituzionale voluto dalla Regione Piemonte – su richiesta del vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino – e dedicato al settore orafo.

L’iniziativa – che segue il primo incontro dello scorso 27 dicembre 2024 – mira ad analizzare le sfide e le opportunità del comparto orafo, un settore strategico per il territorio, ma che vive un momento di trasformazione.

“Abbiamo convocato secondo tavolo orafo, in continuità con il precedente, per avere una fotografia precisa della situazione che consenta di lavorare – in una seconda fase – insieme agli altri attori e territori direttamente interessati al rilancio della filiera” ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte.