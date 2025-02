Giovedì 6 febbario

I Giovedì d’Essai

OLTRE IL CRISTALLO Rassegna film d’ autore.

Presso la Sala Olimpia Liberty di Bordighera,

Alle ore 18 in lingua hindi sott. italiano

Alle ore 21 film doppiato in italiano.

ALL WE IMAGINE AS LIGHT Amore a Mumbai di Payal Kapadia.

Durata 110 minuti.

INGRESSO: 6 euro – soci euro 5

https://www.facebook.com/oltreilcristallo/

www.oltreilcristallo.org

Giovedì 6 febbario

Alle ore 16:30 presso il centro culturale Ex Chiesa Aglicana, Via Regina Vittoria 4

Nell’ambito della rassegna Il Festival delle Ragazze

organizzata dalla Libreria Mondadori di Bordighera, con il patrocinio del Comune di Bordighera,

presentazione del libro “La suggeritrice Neri Pozza” di Emanuela E. Abbadessa.

Dialogano con l’autice Raffaella Fenoglio e Barbara Bonavia.

Intrattenimento musicale con la partecipazione straordinaria del soprano Carla Talete accompagnata

al piano dal Maestro Antonio Puntillo.

@IL_FESTIVALDELLERAGAZZE

EVENTI IN CORSO

Fino al 28 febbario

Presepe Napoletano. presso l’ex seminario di Bordighera, sull’Aurelia di fronte all’ospedale Saint

Charles. Presepe in stile Settecento napoletano visitabile tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Per

informazioni, una volta sul posto, chiedere di Francesco +39 333 9862540

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina presso i Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce

in Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione

Informazioni: Francesca 329 0487714

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

VILLE E GIARDINI STORICI

Museo Bicknell – Via Romana 39

 Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca:

bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier 11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a info@villagarnier.it

Orario fino al 31 marzo: mattino 9:30-11.30 (uscita entro le 12:30) / pomeriggio 14:00-16:00 (uscita

entro le 17:00).

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € –

fino a 9 anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 –

fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca – Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura:

Inverno 9:00-17:00

Estate 9:00-12:30 14:30-19:00

Chiuso il lunedì

Info: +39 0184 26 63 47 +39 328 32 73 151 garden@pallanca.it http://www.pallanca.i