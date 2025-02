Il presidente del Consiglio comunale di Tortona, Giovanni Ferrari Cuniolo, insieme al presidente della Delegazione FAI di Tortona, Piero Massiglia e alla responsabile del FAI giovani Valentina Cassola, hanno inaugurato, oggi pomeriggio, sabato 15 febbraio, presso la Biblioteca di Tortona la mostra “”Ricordi di una Vita” la prima di una serie di manifestazioni che il Fondo Ambiente Italiano di Tortona organizzerà in occasione del ventennale della nascita della delegazione Tortonese che cade proprio quest’anno.

Anche se le prime riunioni di un gruppo di persone erano iniziate nel novembre 2003 la costituzione ufficiale della delegazione di Tortona del FAI, fondato da Marica Zanotti, risale al 2005 e adesso, 20 anni dopo, si celebrerà questa ricorrenza con una serie di eventi. Ricorrenza che peraltro coincide con i 50 anni della nascita del FAI a livello nazionale.

Ritornando a Tortona, il primo evento dell’anno è stata proprio questa mostra che vede la partecipazione di ben 11 artisti, giovani e meno giovani: Leonardo Cavalcoli, Anna Ravera, Alberto Gualco, Luca Liberali, Giacomo Van Delft, Viola Cappelletti, Mihai Popovici, Matilda Protto, Anna Gatto, Marco Alfano e Alessandro Gianola.

Le opere presenti svariano dalla fotografia, al disegno ai quadri ad olio o realizzate con tecniche diverse ed offrono uno spaccato dell’arte contemporanea, ma soprattutto rappresentano un occasione per apprezzare le emozioni che ogni artista ha voluto esprimere attraverso la sua opera ed è questo, senza dubbio, il comune denominatore della rassegna. Per alcuni giovani è stata la prima esposizione al pubblico realizzata grazie al FAI giovani, realtà locale attiva da pochi anni ma che si è già messa in luce per tante e apprezzabili iniziative volte alla valorizzazione della cultura Tortonese sotto tanti aspetti.

La giovane presidente Valentina Cassola sta guidando un gruppo ben nutrito verso un percorso importante sia per i componenti della Delegazione, sia per tutta la città che ha l’opportunità di apprezzarli, anche grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune. Una preziosa collaborazione che consente a questi giovani di esprimere le loro qualità e il loro valore.

La mostra è visitabile fino al 1° marzo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 presso la biblioteca di Tortona in vi Ammiraglio Mirabello.