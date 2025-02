A Pontecurone Comune, Scuola, Carabinieri e C.I.S.A. hanno collaborato attivamente per dire NO a gesti e comportamenti di “bullismo”, come parolacce, insulti, spintoni, botte, molestie verbali e fisiche ecc. Nella giornata internazionale contro il bullismo, il 7 febbraio, il Sindaco e alcuni assessori hanno portato a scuola una panchina gialla con la scritta “Smontiamo il bullismo con la gentilezza”, che, una volta firmata dagli alunni, alla presenza degli insegnanti, è stata posizionata nel giardino antistante il Municipio, giustapposta alla panchina rossa realizzata il 25 novembre scorso contro la violenza sulle donne.

Nella stessa mattinata il brigadiere Sergio Leggio dei carabinieri della stazione pontecuronese ha approfondito in classe la stessa tematica.

Le iniziative si sono completate giovedì 13 nella Sala polifunzionale “G. Berri”, con gli interventi della dott. Valentina Semeraro, psicologa dell’età evolutiva che ha relazionato su “Conflitti e bullismo: capire, agire, risolvere” e dell’assistente sociale del CISA dott. Marcella Bergo, che ha spiegato l’importanza dei servizi sociali nei casi di famiglie con minori problematici.