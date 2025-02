La Polizia di Stato di Alessandria è intervenuta nei giorni scorsi, con il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, presso il supermercato Esselunga di questo corso Borsalino in quanto era stata fermata una persona con della merce non pagata.

Gli operatori, tramite il personale del supermercato e la successiva visione dei video di sorveglianza interna, accertavano che due giovani, quello poi fermato era un classe 2004, avevano prelevato dagli scaffali un numero cospicuo di cartucce per stampante che erano state riposte all’interno di una busta per la spesa. Giunti alle casse le oltrepassavano senza riporre sui rulli quanto preso e cercavano di allontanarsi. Gli addetti alla sicurezza riuscivano a fermare il ragazzo con la borsa con le cartucce, mentre l’altro riusciva a guadagnare l’uscita e si dava alla fuga.

I poliziotti procedevano dunque all’attività di identificazione del soggetto e si facevano valutare dal personale dell’Esselunga la merce che il ragazzo aveva cercato di sottrarre il quale corrisponde a quasi 2000 €.

Dagli accertamenti esperiti nella banca dati interforze emergeva che il giovane era già stato denunciato ad inizio mese per lo stesso reato e per la stessa tipologia e quantità di merce rubata, lasciando intendere un’attività illegale di rivendita di cartucce per stampante.

Per quanto appurato il ragazzo veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso con altre persone e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che convalidava l’arresto senza disporre ulteriori misure.