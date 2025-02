La riqualificazione della piazza del cimitero, la realizzazione della sala polifunzionale nella zona sportiva e il secondo lotto di lavori per il parco castello sono, unitamente a uno studio di fattibilità per la piscina, i programmi della amministrazione comunale di Pozzolo per il 2025 che il sindaco, Domenico Miloscio, ci presenta.

“Investimenti-dice il sindaco-legati a una economia di bilancio e per questo ci baseremo su di un auspicabile avanzo di amministrazione del conto consuntivo che il consiglio comunale approverà entro la fine del mese di marzo. E anche su fondi legati a opere compensative legati alla realizzazione del Terzo valico o a fondi europei dati dalla Regione Piemonte.”

“Fra gli investimenti-afferma il sindaco di Pozzolo- si prosegue in merito alla riqualificazione di tutto il contesto comunale, avvenuto in questi anni, come Palazzo Raggio, piazza Bottazzi, piazza Matteotti e piazza Italia, la chiesa delle Ghiare, il centro sportivo..”

E, appunto, in questo contesto di riqualificazione rientra la piazza dal cimitero con un progetto che prevede un importo stimato in circa 430.000 euro. Ma oltre alla piazza del cimitero c’è anche il secondo lotto di lavori per il parco castello finanziato con fondi delle Rete ferroviaria italiana e con il sindaco Domenico Miloscio che afferma che verrà illuminato tutto il camminamento . “Il progetto-continua-che abbiamo già inoltrato alla Sovrintendenza alle Belle arti e al paesaggio e dalla quale ci aspettiamo il parere, prevede la riqualificazione del cortile che verrà ampliato e tutta la illuminazione. Stiamo qui parlando di importi dei lavori previsti attorno ai seicentomila euro, fondi legati a Rete ferroviaria italiana mentre per la riqualificazione della piazza del cimitero sono economie che il comune di Pozzolo dovrà trovare e mettere a bilancio ma per la quale al momento sono previsti unicamente quelli legati alla realizzazione del progetto.”

Un progetto che l’amministrazione comunale intende realizzare e al quale annette grande importanza è la realizzazione della pista ciclabile, al momento in piccola parte già attuata, con partenza della frazione Bettole di Pozzolo e che verrà collegata al concentrico urbano. Domenico Miloscio fa presente l’attenzione che con questo progetto e con quello della realizzazione di un nuovo parco giochi viene dedicata alla frazione di Bettole di Pozzolo. “Il parco giochi-dice il sindaco-vedrà la conclusione dei lavori entro l’anno. Ci sarà quindi un nuovo parco giochi e nello stesso tempo daremo una destinazione anche al campo sportivo.”

Ma negli intendimenti dell’amministrazione comunale esiste anche la realizzazione di uno studio di fattibilità per una piscina. “Piscina che darebbe un ulteriore sviluppo alla attuale zona sportiva dove sarà presente anche la pista ciclabile, la zona ciclo pedonale, la sala polifunzionale. Il progetto di studio di fattibilità della piscina e solo il progetto costerà circa ottantamila euro. Una piscina che potrebbe trovare fruitori proprio dalla zona sportiva, con annesso bar, in cui verrebbe collocata. Esistono infatti località in provincia di Alessandria ove in una zona è presente solo la piscina. Fermo restando che per il momento si parla di realizzare uno studio di fattibilità che ci dovrà dire se la piscina è realizzabile e i relativi costi di gestione.”

in quanto alla pista polifunzionale è prevista nelle strategie urbane d’area in un progetto realizzato assieme ad alcuni altri comuni, capofila Tortona, e che comprende anche Pasturana, Serravalle, Novi. “I lavori per la realizzazione della sala polifunzionale-afferma Domenico Miloscio-dovrebbero iniziare nel 2026 e sarà all’interno del centro sportivo, vicino al bar. Sala polifunzionale il cui costo stimato è attorno al milione e duecentomila euro con fondi regionali, Con il comune che ha anticipato poco più di centomila euro.”

La sala polifunzionale sarà al servizio di associazioni che già operano all’interno del centro sportivo e di altre che sono presenti a Pozzolo come la Pozzolo d’Argento, il Lions, la Pro Loco e altre ancora che non hanno un proprio locale a disposizione e che la potranno utilizzare. “La sala polifunzionale-dice il sindaco-già da progetto sarà utilizzata come pista da ballo, per manifestazioni teatrali, per riunioni, come ritrovo delle associazioni e potrà nascere anche una collaborazione con il Consorzio servizi alla persona di Novi per talune sue iniziative. Con locali che saranno a disponibilità di associazioni del territorio. La sala polifunzionale avrà una superficie di circa trecentocinquanta metri quadrati e quindi con una capienza per le persone almeno tre volte di quella prevista nella sala di Palazzo Raggio.”

Il discorso passa quindi ai momenti culturali che a Pozzolo sono assai numerosi e di qualità, basti pensare agli ultimi convegni sulla figura di don Pier Giovanni Agnes e all’incontro con il giornalista del quotidiano “La Stampa” Domenico Quirico. “In merito a queste iniziative-dice il sindaco Domenico Miloscio-dobbiamo solo ringraziare le tante associazioni che sono presenti e operano in Pozzolo. E con le loro iniziative offrono oltre che una valenza culturale, sportiva, e altro, anche una importanza legata alla socialità delle persone. Come amministrazione comunale ci limitiamo a mettere a loro disposizione i locali o a concedere il patrocinio.”

Riguardo alla zona ricorre quest’anno il 225^ anniversario della battaglia di Marengo che vide l’affermazione di Napoleone e il sindaco Domenico Miloscio si dice disponibile a realizzare iniziative in collaborazione con il complesso culturale di Marengo. “Come amministrazione comunale di Pozzolo-afferma infatti-è nostra intenzione continuare la collaborazione con il complesso culturale di Marengo come già avvenuto negli ultimi anni. Quando si parla di Napoleone e della battaglia di Marengo il paese di Pozzolo, come di altri della zona, rientra a pieno titolo in questo evento di grande importanza storica. Siamo ben disponibili a ricevere le richieste del complesso culturale di Marengo così come siamo anche promotori di iniziative. E penso che sia interesse di tutti valorizzare e far conoscere la storia della zona.”

“Una zona-afferma il sindaco di Pozzolo-che ha la fortuna di avere tanta storia, dalla battaglia di Marengo a campioni di ciclismo come Fausto Coppi e Costante Girardengo ma anche ai loro gregari e a quella che è stata la Siof nel ciclismo. E riguardo a Fausto Coppi vorremmo dedicare uno spazio in piazza Bottazzi.”

Giulia Gallina, coordinatrice degli eventi, effettuerà giovedì 27 febbraio una visita nella scuola primaria di Pozzolo informando sulla attività e sulle finalità del complesso culturale di Marengo con l’intento di promuovere la raccolta firme per designarlo come luogo del cuore nell’ambito del progetto del Fai.

“Siamo ben lieti di contribuire-dice Domenico Milioscio- alla raccolta firme a favore del complesso culturale di Marengo come luogo del cuore. E’ importante infatti perchè si possa definire e dare una voce territoriale al complesso culturale di Marengo, anche procedere a riqualificare la struttura, puntando a contributi di enti non solo comunali ma anche sovracomunali come Provincia e Regione e di enti come il Fai. Riqualificare la struttura è nell’interesse di tutto il territorio e quindi anche della comunità di Pozzolo che penso possa essere ben lieta di fare la sua parte nella raccolta delle firme necessarie per il conseguimento di questo risultato. Questo anche perchè il complesso culturale di Marengo è unico nel mondo e rappresenta uno snodo molto importante nella storia della umanità.”

Il sindaco di Pozzolo quindi afferma: “Ringrazio il temporary manager del complesso culturale di Marengo Efrem Bovo e tutto il suo staff con la divulgazione del progetto e della storia del complesso culturale di Marengo nella scuola primaria del paese. Far conoscere ai nostri ragazzi il complesso culturale di Marengo, la sua storia, la storia di Napoleone e come questa storia ha influito sul nostro territorio è importante affinchè si possa mantenere vivo il ricordo di ciò che è stato e di come tutto attorno a noi si è trasformato in seguito a questi eventi storici. La battaglia di Marengo ha segnato di fatto una linea di confine temporale, segnando profondamente un’epoca di trasformazioni e modernizzazione di tutta la regione europea.”