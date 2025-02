Brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, sono intervenuti sull’autostrada Milano – Genova, in direzione Milano per un incidente stradale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un tassista, alla guida del proprio taxi diretto verso Milano, poco dopo le 18 (quindi già col buio) perdendo il controllo della vettura è andato a sbattere contro il guard rail. L’auto è rimasta incastrata e praticamente occupava gran parte della corsia di sorpasso. L’allarme è stato tempestivo e i pompieri sono intervenuti subito riuscendo a mettersi sulla corsia di sorpasso rallentando il traffico ed evitando che qualche automezzo potesse travolgere l’auto e il suo conducente. Già decine e decine di automobili avevano sfiorato l’impatto col taxi e i Vigili del fuoco mettendosi sulla corsia di sorpasso coi lampeggianti hanno evitato il peggio.

Il tassista che stava bene e ha rifiutato il trasporto in ospedale era bloccato in mezzo all’autostrada che è stata temporaneamente chiusa il tempo necessario per rimuovere il taxi incastrato sul guard rail.