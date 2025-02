Tortona – Un incontro piacevole e denso di spunti di riflessione, in cui non sono mancate occasioni di confronto e di scambio su esperienze personali, dirette o de relato.

È stata la locale Università della Terza Età, nella circostanza, a ospitare l’incontro fra i Carabinieri e gli “studenti” che hanno assistito a una insolita lezione sul tema delle truffe.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, Maggiore Gianluca Bellotti, ha offerto consigli pratici su come difendersi dall’odioso crimine, illustrando le tecniche più comuni usate dai malfattori e dialogando con i partecipanti sul tema della cultura digitale, in una società in cui, ormai, lo smartphone è uno strumento quasi essenziale per una moltitudine di operazioni quotidiane, che possono tuttavia nascondere insidie e mettere accidentalmente in contatto con truffatori senza scrupoli.

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 60 studenti, che hanno seguito con grande interesse i consigli e hanno posto domande a cui i Carabinieri hanno fornito risposta in modo chiaro ed esaustivo, affinché la conoscenza di certe realtà possa costituire di per sé già un valido deterrente alle truffe.

L’evento si inserisce nella campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri sul tema, incessantemente portata avanti da tutti i Comandi sul territorio, come prezioso spunto di riflessione e momento di condivisione, utile anche per ribadire alle persone di non provare vergogna per l’avere subito una truffa, in cui chiunque può incorrere, e di avere fiducia nei Carabinieri, ai quali è importantissimo rivolgersi in ogni circostanza, per denunciare e per cercare conforto e consiglio, come nella circostanza, facendo tesoro delle poche e semplici, ma importantissime, accortezze per difendersi.