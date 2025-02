Si è tenuta oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, la conferenza “Non solo cosa dire, ma come comunicare nell’era dell’IA generativa”, terzo appuntamento de “I Venerdì della Conoscenza”.

Ad aprire l’incontro, dopo l’introduzione del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, è stato il vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha portato i saluti del Presidente, sottolineando l’importanza di iniziative come questa nel panorama culturale e scientifico regionale. Ha inoltre espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, che gode del patrocinio della Regione, evidenziando come la conoscenza e il dibattito su questi temi siano strumenti essenziali per affrontare il futuro con consapevolezza.

Al centro della conferenza il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla comunicazione, un argomento che ha stimolato un dibattito vivace e ricco di spunti di riflessione. Due relatori di altissimo profilo hanno guidato la discussione: Lavinia Price, esperta di fonetica e linguaggio, docente presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, e Alessandro Lenci, professore di Linguistica Computazionale all’Università di Pisa e direttore del Computational Linguistic Laboratory. Entrambi hanno analizzato il crescente impatto dell’IA sulla nostra capacità di esprimerci e interagire, esplorando sia le opportunità offerte da queste tecnologie sia i rischi legati alla manipolazione dell’informazione e alla perdita dell’identità comunicativa umana.

Durante la conferenza è emersa l’importanza di salvaguardare la “biodiversità scientifica” che unisce linguistica, informatica e sociofonetica (coinvolte nel dialogo di oggi pomeriggio) ma anche molte altre discipline, senza mai dimenticare le strutture preesistenti (ovvero quello che c’era prima dell’IA) come spiega il Prof. Lenci.

I relatori hanno invitato il pubblico – soprattutto i giovani – a usare l’intelligenza artificiale fornendole i dati su cui lavorare (anziché chiedere a ChatGPT di ricercarli) ricordando il contributo fondamentale della creatività umana, che continua a fare la differenza.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta, con un forte coinvolgimento di studenti, studiosi e cittadini interessati a comprendere le profonde trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta portando nella comunicazione umana. Il Liceo G.P. Vieusseux di Imperia e l’Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia, hanno partecipato attivamente, confermando il ruolo chiave della formazione nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie.

L’evento è stato trasmesso anche in streamingall’indirizzo https://dianomarina.consiglicloud.it/home e sarà disponibile per la visione in differita sulla piattaforma dell’archivio conferenze del Comune.

Il prossimo appuntamento con “I Venerdì della Conoscenza” è fissato per venerdì 14 marzo, con la conferenza dal titolo “I microbi salveranno il mondo?”, un tema che promette di offrire nuovi spunti di riflessione sul ruolo invisibile, ma fondamentale, dei microorganismi nel nostro ecosistema e nella ricerca scientifica.