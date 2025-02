Dopo il successo del primo incontro torna il 19 febbraio l’appuntamento con “I mercoledì della salute”, il ciclo di conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza, organizzate in collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale”, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo e l’Ordine dei Giornalisti della Regione Piemonte.

Anche il secondo appuntamento della rassegna si terrà presso il Salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (via Venezia 16), dalle 17 alle 19, e sarà dedicato al tema “Stare meglio, quando si sta peggio. Come affrontare le malattie della vecchiaia”: un panel di esperti approfondirà i diversi aspetti dell’invecchiamento e delle malattie neurodegenerative, offrendo strumenti di conoscenza e strategie di prevenzione.

Interverranno Aldo Bellora, Direttore della SC Geriatria dell’AOU AL, per affrontare il tema della fragilità e dell’invecchiamento di successo (Silver Age), mentre Delfina Ferrandi, Direttore della SC Neurologia dell’AOU AL e il neurologo dell’AOU AL Federico Colombatto parleranno di Parkinson e Alzheimer, con un focus sui segni precoci del Parkinson.

Antonio Pepoli, psicologo dell’AOU AL, illustrerà invece le strategie neuropsicologiche per la presa in carico preventiva e infine Marco Invernizzi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’UPO, approfondirà il ruolo dell’attività fisica nella salute dell’anziano. A moderare l’incontro saranno il giornalista Maurizio Scordino e il pediatra Riccardo Lera.

All’evento prenderà parte anche l’Associazione Parkinson di Alessandria e prevede il riconoscimento di crediti formativi per sanitari e insegnanti.