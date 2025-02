Il 18 febbraio prenderà il via la riqualificazione dell’ex Cavallerizza. I lavori, della durata di circa un anno, riguardano la prima fase dell’intervento, che comprende il recupero strutturale dell’edificio storico e l’abbattimento delle cosiddette “vele”.

«Il 18 febbraio è un momento importante – dichiara il Vice Sindaco Simone Tedeschi -. Da almeno 30 anni, infatti, i cittadini novesi sono in attesa di un intervento in grado di recuperare un’area di grande valore e strategica per la sua posizione, a pochi passi dal centro. Sia il recupero della Cavallerizza che i prossimi lavori in programma rispecchiano la nostra visione di città, ispirata a due principi fondamentali, vale a dire la sostenibilità ambientale e quella sociale. I lavori – aggiunge Tedeschi – avranno inevitabilmente delle ricadute sulla viabilità per la temporanea riduzione dei posti auto in piazza Pernigotti, ma abbiamo cercato di mitigare il disagio individuando, come parcheggio alternativo, l’area ex macello di via Pietro Isola».

Il 10 febbraio scorso sono iniziati i lavori propedeutici all’insediamento del cantiere. Nei prossimi mesi la disponibilità di posti auto in piazza Pernigotti e aree limitrofe sarà ridotta di circa 100 unità. L’Amministrazione comunale ha adottato misure per limitare i disagi, in particolare attraverso la predisposizione di un’area di parcheggio alternativa presso l’ex macello comunale di via Pietro Isola, recentemente risistemata, che offre una disponibilità di 50-60 posti auto. Sono inoltre disponibili ulteriori parcheggi presso l’ex caserma Giorgi di via Verdi e nell’area adiacente la stazione ferroviaria.

«Il recupero della Cavallerizza è solo il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione urbana – aggiunge il Sindaco Rocchino Muliere – Abbiamo in programma numerosi interventi, come, ad esempio, la riqualificazione di corso Marenco, dei portici vecchi, di piazza XX Settembre e del Parco Castello, che contribuiranno a rendere Novi Ligure una città ancora più attrattiva e vivibile».