In occasione della 5ª Granfondo Città di Diano Marina, prevista per domenica 16 febbraio 2025, il Comune di Diano Marina ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza degli atleti e degli utenti della strada. L’evento ciclistico, organizzato dalla ASD G.S. Loabikers, prevede la partenza alle ore 9:30 da Piazza Martiri della Libertà e l’arrivo intorno alle ore 12:00 nello stesso luogo, dopo aver attraversato diversi Comuni delle province di Imperia e Savona.

Per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico, sarà vietata la circolazione dalle ore 11:30 alle ore 12:30 sul percorso di gara, che comprende: via Diano San Pietro (con obbligo di svolta su via all’Isola per il traffico residuo), via Cesare Battisti, via L. Bormani, via Purgatorio (tratto compreso fra via Campodonico e la bretella di collegamento con via Bormani), Largo Cambiaso, via Campodonico, C.so Roma Est.

Saranno attivati inoltre divieti di circolazione in diverse vie cittadine sempre nella fascia oraria 11:30-12:30:

– via Colombo (eccetto accesso da Via Ruffini verso Via Doria e passi carrabili)

– via Capocaccia (tra Via Anguille e Via Cesare Battisti, eccetto accesso ai passi carrabili)

– via Isola (tra Via Isola e Largo Cambiaso, eccetto passi carrabili)

– via Isola (tra Via Diano San Pietro e il civico 25 di Via All’Isola)

– via Rossini (con segnalazione di chiusura nel tratto tra Via All’Isola n. 25 e Via Diano San Pietro)

– via J. Virgilio (divieto di circolazione in Corso Roma Est con segnalazione tra il parcheggio e via J. Virgilio)

– viale Kennedy (all’intersezione con Piazza Costituzione, obbligo di svolta a destra verso Via Saponiera)

– via Mimose (senso vietato da mare verso monte, eccetto accesso ai passi carrabili)