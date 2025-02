Mantovana – Nuovo incontro fra i Carabinieri e la cittadinanza nella frazione del Comune di Predosa. Anche nell’occasione, le istituzioni locali e il Comando Arma del territorio hanno unito le forze nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto alle truffe, con particolare riguardo a quelle in danno di persone anziane e delle fasce deboli. Numerosi i presenti, che hanno potuto confrontarsi con i Carabinieri sul tema, sempre di stretta attualità e molto sentito dalla cittadinanza. Il Maresciallo Andrea Marino, Comandante della Stazione di Sezzadio, ha illustrato – con riferimento a casi concreti – le modalità con cui i truffatori si avvicinano alle vittime, di persona o telefonicamente, e riescono a carpirne la fiducia, inducendole a farsi consegnare denaro e gioielli.

È stata sottolineata l’importanza di diffidare degli sconosciuti che si qualificano al telefono come “Carabinieri” o “Avvocati” e richiedono denaro o altre utilità, poiché – per nessun motivo – le Forze dell’Ordine sono autorizzate ad avanzare simili richieste.

Altrettanto importante, la segnalazione tempestiva al 112 di situazioni sospette, per attivare l’immediato intervento dei Carabinieri o anche solo per consiglio o conforto in caso di dubbi.