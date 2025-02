In occasione degli 850 anni della Diocesi di Alessandria (1175-2025), il 21 e 22 febbraio 2025, presso il Palatium Vetus della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Piazza della Libertà 28), si terrà un convegno dal titolo “Fondare una Città, fondare una Chiesa. Alle origini di Alessandria”: un’importante opportunità per esplorare il profondo intreccio tra la nascita della città e la fondazione della sua Diocesi, avvenuta nel 1175. Promosso dalla Diocesi di Alessandria, dalla Città di

Alessandria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e da Palazzo del

Governatore, con il patrocinio del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, della Regione Piemonte, dell’Università del Piemonte Orientale, della Sapienza Università di Roma e dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, l’incontro si propone di analizzare i contesti storici, religiosi e politici che hanno segnato le singolari origini di Alessandria.

«In questo momento, ci troviamo a considerare due eventi straordinariamente connessi tra loro. La fondazione della città e della Diocesi avvennero con una vicinanza temporale impressionante, che potrebbe essere addirittura un record mondiale. È un caso davvero unico, in cui hanno concorso molteplici motivazioni, tra cui la prossimità territoriale per la quale il Papa ha scelto Alessandria come sede di un successore degli Apostoli» spiega monsignor Gallese. «Questo anno rappresenta per noi un’occasione speciale: è un anno di grazia, di riappropriazione della nostra storia e della nostra identità, ma anche un’opportunità per riflettere e rafforzare le nostre relazioni».

«La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è particolarmente orgogliosa di aprire le porte di Palatium Vetus alle celebrazioni in occasione dell’850° anniversario della Diocesi di Alessandria – dichiara

il presidente, notaio Luciano Mariano. Due storie, quella della Diocesi e quella dell’antico Broletto, che si sviluppano parallele per diversi secoli: l’una espressione del potere religioso e l’altra del potere amministrativo della città.

Unite anche dalla vicinanza tra l’antico Duomo, demolito nel 1803 per ordine di Napoleone Bonaparte e il Palazzo del Governatore che ha inglobato il Broletto. Saranno gli autorevoli relatori del convegno a illustrare i dettagli di questa storia che è, a tutti gli effetti, la storia della comunità alessandrina. La collaborazione con la Diocesi di Alessandria non si limita al convegno e il programma delle celebrazioni prevede una serie di iniziative culturali a cui auspico una numerosa e interessata partecipazione di pubblico. Mi complimento con gli organizzatori di questa due giorni di studi e ringrazio il nostro Vescovo, Monsignor Guido Gallese, per questo privilegio».

«I percorsi di vita della Città di Alessandria e della sua Diocesi sono estremamente legate, d’altronde sono nate a sette anni di distanza l’una dall’altra. Per questo motivo ringrazio la Diocesi per aver organizzato un convegno di altissimo profilo, un’occasione di studio rigoroso che può approfondire gli aspetti importanti della nostra storia insieme» – afferma il sindaco Giorgio Abonante.

Il programma si articolerà in due giornate e vedrà la partecipazione di eminenti studiosi, tra cui Umberto Longo (Sapienza Università di Roma), Nicolangelo D’Acunto (Università Cattolica del Sacro Cuore), Andrea Zorzi (Università di Firenze), Paolo Grillo (Università di Milano), Sara Paderno (Università di Palermo),

Enrico Basso (Università di Torino), Alberto Luongo (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e Caterina Ciccopiedi (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 15:00, i lavori si concentreranno sul contesto storico e politico in cui si svilupparono la Città e la Diocesi, con particolare attenzione alle riforme ecclesiastiche e al ruolo strategico di Alessandria durante il periodo del Barbarossa.

Sabato 22 febbraio, dalle ore 9:00, si affronterà il tema della fondazione della Città e della Diocesi, con un focus sul Piemonte medievale, sull’influenza della Chiesa e sull’importanza del potere comunale nella sua genesi.

Il convegno, coordinato da Antonio Musarra (Sapienza Università di Roma) e don Stefano Tessaglia (Diocesi di Alessandria), intende coniugare riflessione storica e rigore scientifico, offrendo alla comunità accademica e al pubblico l’occasione di riscoprire e valorizzare le radici culturali, religiose e politiche di Alessandria.

Per informazioni: eventi@diocesialessandria.it