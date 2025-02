La seduta del Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera, ha preso il via con una serie di interventi sul significato e sull’importanza del Giorno del Ricordo, giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La riflessione è stata aperta dalla Presidente Teresa Mantero, cui si sono uniti diversi Consiglieri, sottolineando il valore di questa ricorrenza.

Successivamente il Capogruppo di Forza Italia, Maria Rosa Porta, ha richiesto un’interrogazione urgente, fuori ordine del giorno, per conoscere i motivi delle dimissioni della direttrice del Consorzio Servizi alla Persona Maria Elena Malaspina, vincitrice del concorso del 2024, e per avere informazioni sulla situazione generale del Consorzio. Il Sindaco ha risposto spiegando che le dimissioni sono state presentate per motivi personali e che, a maggio, prenderà servizio il candidato successivo in graduatoria. Durante questa fase transitoria la funzione sarà svolta dal Comandante della Polizia Municipale, Armando Caruso. Il Sindaco ha aggiunto che la questione potrà essere approfondita in sede di commissione con audizione del Consiglio di Amministrazione del CSP.

Il Consigliere Andrea Vignoli ha poi anticipato la sua decisione di presentare le dimissioni dal Consiglio Comunale per motivi personali legati a numerosi incarichi, tra cui il coordinamento provinciale dell’Associazione Libera, che non gli permettono di svolgere il ruolo con l’impegno necessario. Vignoli ha sottolineato che la decisione non è legata a motivazioni politiche e ha assicurato il suo sostegno alla maggioranza.

La seduta è proseguita con l’interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Piemonte in merito all’emergenza sicurezza in città, che fa seguito ad una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nel novembre 2023.

Il Consigliere Giuseppe Dolcino ha sollevato dubbi sull’efficacia delle misure adottate dall’Amministrazione, opinione condivisa anche da altri esponenti dell’opposizione. Tra le iniziative criticate rientra anche l’installazione dei sistemi semaforici “T-Red”.

A questo proposito il Sindaco, Rocchino Muliere, ha ribadito che la sicurezza rappresenta una priorità per l’Amministrazione e che la questione viene affrontata con tutti i mezzi a disposizione. Il Sindaco, inoltre, ha sottolineato che tutti i casi di cronaca citati nell’interpellanza sono stati risolti grazie alla collaborazione tra le Forze dell’Ordine e ha informato che si stanno facendo sforzi per potenziare l’organico della Polizia Municipale attraverso l’assunzione di nuovo personale. Per quanto riguarda il sistema “T-Red”, infine, è stato precisato che dal dicembre 2024, anche in virtù del nuovo codice della strada, le multe sono emesse solo per chi transita completamente con il semaforo rosso, non per chi oltrepassa la linea di arresto.

Successivamente, il Gruppo Consiliare Lega Salvini Piemonte ha presentato un’interpellanza riguardo agli eventi pagati dall’Ente presso il Nuovo Circolo ILVA, sollevando anche la questione della compatibilità dei Consiglieri comunali Alessandro Reale e Andrea Vignoli, rispettivamente Vice Presidente e membro del Direttivo del Circolo. Il Vice Sindaco Simone Tedeschi, inquadrando il contesto della vicenda, ha spiegato che per le tre serate musicali e danzanti sono state utilizzate gratuitamente strutture del circolo (palco, pista da ballo, energia elettrica) che, altrimenti, sarebbe stato necessario noleggiare. La spesa di 3.453 euro riguardava solo l’organizzazione delle serate, eventi aperti al pubblico senza obbligo di consumazione. Per quanto riguarda la compatibilità dei Consiglieri, Tedeschi ha rassicurato che non vi sono conflitti di interesse, in quanto i ruoli ricoperti non sono operativi.

Nel corso della serata hanno comunicato la necessità di lasciare la seduta i Consiglieri Coscia, Bertoli, Poletto e Porta.

All’unanimità dei presenti (13 voti favorevoli) è stata approvata la mozione del Gruppo Consiliare 20X Novi in merito all’istituzione del premio per la pace della Città di Novi Ligure. Il documento, presentato dal Capogruppo Alessandro Reale, sottolinea l’importanza della pace come valore fondamentale e la necessità di un impegno attivo da parte di tutte le istituzioni e i cittadini per promuoverla. Oltre a istituire il “Premio per la Pace” annuale, da consegnarsi il 21 settembre, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere una cultura della pace a livello locale, nazionale e internazionale, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini che favoriscano la comprensione reciproca e la risoluzione pacifica dei conflitti.

Infine, il Consigliere Andrea Vignoli ha ritirato la mozione sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, dato che il Governo ha recentemente approvato le misure che sopprimono il fondo destinato agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del Disturbo del Gioco d’Azzardo (DGA). Nonostante il ritiro, la discussione ha permesso di evidenziare l’impatto negativo delle nuove misure, sottolineando l’importanza di intervenire con politiche efficaci per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, che ha un costo sociale stimato in quasi 6 miliardi di euro all’anno.