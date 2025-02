È stato individuato dai carabinieri della Stazione di Arma di Taggia l’autore dell’esplosione di colpi di arma da fuoco avvenuta a Taggia, in piazza Cavour, nella notte tra sabato e domenica, durante i festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli.

Diversi i colpi di arma da fuoco sparati in aria che avevano creato panico tra le molte persone presenti, sollevando non poca preoccupazione tra i cittadini. Il gesto era stato infatti ripreso in un video, velocemente diffuso sul web, in cui si vede un uomo intento a sparare in mezzo alla folla.

Si tratta di un 50 enne del luogo che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di accensione ed esplosioni pericolose esplosione, un reato previsto dall’art.703 del codice penale.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare l’arma utilizzata.