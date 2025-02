Nell’ambito di un servizio di vigilanza stradale, la Polizia di Stato di Alessandria ha sottoposto a controllo un autocarro che trasportava merce alimentare non correttamente conservata.

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada, impegnata sull’autostrada A/26 nel territorio del comune di Tagliolo Monferrato (AL), ha notato che il mezzo, un furgone di nazionalità straniera, circolava in evidente eccedenza di peso.

Dopo aver effettuato il controllo documentale, gli agenti hanno chiesto al conducente di aprire il vano di carico e hanno accertato che i prodotti alimentari trasportati, quali carne di pollo e suina, nonché formaggi e burro, erano in cattivo stato di conservazione e ormai in fase di scongelamento, con gli involucri esterni e i cartoni dove erano riposti completamente bagnati.

Veniva immediatamente fatto intervenire personale sanitario dell’ASL di Alessandria che, giunto poco dopo sul posto, confermava il cattivo stato di trasporto e conservazione, con conseguente interruzione della catena del freddo, sia dei prodotti congelati che dei prodotti refrigerati.

Inoltre si accertava che la merce alimentare, destinata al consumo umano, non era separata da altra merce trasportata nel vano di carico del furgone.

I prodotti, quindi, per un peso complessivo di oltre 2 q.li, sono stati sequestrati per la successiva distruzione; il conducente ed il passeggero del furgone, invece, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Alessandria per detenzione e distribuzione di prodotti alimentari, destinati all’uso umano, in cattivo stato di conservazione.

Infine al conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 1000 €.