Francesca Sensini approda sabato 8 febbraio 2025, alle 17:00 al Castello dei Clavesana di Cervo, per la XIII edizione di Cervo in Blu d’Inchiostro 2025 con “Afrodite viaggia leggera. Sulle rotte dell’amore” (edizioni Ponte Alle Grazie).

Modererà l’incontro Alessandra Garibaldi, docente del Liceo “Vieusseux” di Imperia. Gli intermezzi musicali saranno a cura del Liceo “Vieusseux”.

“Afrodite viaggia leggera. Sulle rotte dell’amore“

Afrodite è la dea dell’amore, della bellezza. Lo era nell’antichità e lo è oggi. Da Milo a Parigi, da Cipro a Citera, dalla Mesopotamia ai confini del mondo, prende quello che è suo, senza chiedere il permesso, fin dalla notte dei tempi. Perché lei è il primo amore dell’umanità.

Figlia dei signori della luce, è una reazione chimica, il risultato di una mescolanza, una statua di marmo senza braccia, lo sguardo rivolto a ciò che manca. Eppure rappresenta la pienezza: è signora della forza e della gioia, padrona del piacere e del sorriso. Valica limiti e confini, quelli della legge e quelli dell’ordine, quelli della storia e quelli della geografia.

Frutto dell’incontro tra lo sperma del cielo e la spuma del mare, nasce ovunque, a ogni approdo, là dove qualcuno sente pungere al fianco l’assillo della vita. Anche lei non ne è immune. Si innamora di Adone e lo contende a Ade, si nasconde tra gli arbusti di mirto, i versi di Saffo, i dardi di Atalanta, in attesa che qualcuno sia degno di lei.

Afrodite, marina e dorata, celeste e terrena, viaggia leggera sulle rotte del Mediterraneo. E nei suoi viaggi incontra la guerra, il potere. Scende in battaglia sotto le mura di Troia, si imbarca con gli Argonauti, insieme a Giasone e Medea, e dall’acropoli di Corinto difende l’amore da ogni violenza. Perché solo quello che non conosce costrizioni né ragioni – incantesimo naturale, scambio, trionfo di grazia – germoglia, fiorisce. E vince ogni cosa.

Francesca Sensini

Francesca Sensini è nata a Genova nel 1974.

Dopo una laurea in lettere classiche, è partita per la Francia, dove ha insegnato in varie università e ha continuato i suoi studi, dottorandosi in Italianistica all’Università Paris-Sorbonne. Attualmente è professoressa associata di Italianistica all’Università Côte d’Azur.

Comparatista di formazione, Francesca Sensini dedica le sue ricerche alla letteratura dell’Otto e Novecento, alla ricezione dell’antichità classica nella modernità e agli studi di genere in ambito letterario.

Del 2023 è il romanzo La Trama di Elena, Ponte alle Grazie. Tra le altre sue pubblicazioni recenti ricordiamo “Non c’è cosa più dolce”: “Giovanni Pascoli ed Emma Corcos, lettere”, Il Nuovo Melangolo, 2022; “La lingua degli dei: l’amore per il greco antico e moderno”, ivi, 2021; “Pascoli maledetto”, ivi, 2020.

Ha curato la ristampa della narrativa Marise Ferro, “La violenza”, Elliot 2022; “La ragazza in giardino”, ivi, 2022; “Le romantiche”, Succedeoggi Libri, 2021; “La guerra è stupida”, Gammarò, 2020.

Nel 2023 Francesca Sensini ha curato la ristampa di una raccolta di articoli di Flavia Steno, pioniera del giornalismo italiano alla fine dell’Ottocento e romanziera di successo oggi dimenticata: Germanesimo senza maschera, Prospero editore, 2023.