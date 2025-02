Si è svolto oggi ad Alessandria il secondo tavolo di confronto per il settore orafo presieduto da Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, alla presenza di istituzioni, associazioni datoriali e sindacati, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per il rilancio e lo sviluppo di un settore strategico per il territorio della regione.

“Esprimo la mia soddisfazione per il tavolo che ha visto proseguire un dialogo costruttivo. Il settore orafo alessandrino rappresenta una tradizione radicata e una risorsa fondamentale per l’eccellenza del Made in Italy.

Abbiamo discusso delle complesse dinamiche attuali e delle azioni da definire per aiutare imprese e lavoratori. La formazione, in particolare, è stata riconosciuta come un pilastro fondamentale per garantire il futuro di questo settore.

Il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme per valorizzare le competenze, innovare e tutelare il comparto orafo, affinché le aree coinvolte continuino ad essere un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale” ha dichiarato il vicepresidente Chiorino.

Il prossimo incontro sarà giovedì 13 febbraio a Torino.