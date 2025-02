Agape Cooperativa Sociale Onlus desidera esprimere il suo più sincero ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il fondamentale contributo che ha reso possibile il consolidamento dei nostri laboratori di cucito e restauro Ri-cuci e Ri-crea. Questo progetto ha rappresentato un’opportunità concreta per cinque persone in difficoltà, che grazie al finanziamento ricevuto, hanno potuto intraprendere un percorso di inserimento lavorativo in tirocinio, un passo importante verso l’autonomia e la valorizzazione delle proprie competenze.

Il laboratorio, che ha preso forma in collaborazione con la Caritas Diocesana di Tortona e l’Associazione A.VO.CA.TO, ha avuto un forte consolidamento nel 2024 grazie al supporto della Fondazione. I nostri laboratori hanno fornito uno spazio sicuro e formativo dove le persone coinvolte hanno potuto acquisire nuove abilità professionali, come il cucito e il restauro. Queste competenze non solo rispondono a una richiesta crescente nel mercato del lavoro, ma hanno anche contribuito al recupero di beni e oggetti che altrimenti sarebbero stati destinati alla discarica, unendo così l’utile al sociale e dimostrando come ogni attività lavorativa possa avere una doppia valenza, sia economica che etica.

Il valore di questo progetto va oltre la semplice acquisizione di competenze tecniche: è stato un’occasione per restituire speranza a persone che si trovano in situazioni di difficoltà. Attraverso il tirocinio, hanno avuto la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo, di mettersi alla prova e di confrontarsi con un ambiente che ha offerto non solo formazione, ma anche supporto. La collaborazione con tutor esperti e la possibilità di operare in un contesto inclusivo hanno avuto un impatto positivo, favorendo la crescita personale e professionale di ciascuno.

In un periodo in cui la disoccupazione e l’emarginazione sociale sono temi di grande attualità, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso il territorio e le persone più fragili. Il suo supporto non si limita al solo aspetto economico, ma si traduce in un vero e proprio investimento nelle persone, nel loro futuro e nella comunità. Il progetto del laboratorio, infatti, ha avuto anche l’effetto di creare una rete di solidarietà che coinvolge non solo i tirocinanti, ma anche i cittadini e le istituzioni locali, creando un modello di inclusione e recupero che può essere replicato anche in altre realtà.

A nome di tutti i partecipanti al progetto, dei tutor e di chi ha creduto in questa iniziativa, desideriamo rivolgere un ringraziamento profondo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Senza il suo prezioso sostegno, non avremmo potuto offrire questa opportunità così significativa. Speriamo che il nostro laboratorio possa diventare un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti, fondazioni e comunità possa portare a cambiamenti reali e duraturi nelle vite delle persone.

La solidarietà, l’impegno e la vicinanza che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dimostrato sono il motore che ci spinge a proseguire con la nostra missione, certi che, insieme, possiamo continuare a costruire un futuro più inclusivo.

Agape