Occimiano – Le scuole medie hanno ospitato il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Luogotenente Paolo Marubbio, per un momento di formazione sul tema della legalità. I temi dell’incontro hanno spaziato dal bullismo e cyberbullismo al web con i suoi potenziali pericoli, fino all’uso di alcool e droghe.

L’intervento dei Carabinieri si è soffermato sui problemi che possono scaturire in ambito scolastico, prima ancora che familiare e privato, spesso alla ribalta delle cronache, che nascono talvolta da atteggiamenti sottovalutati. L’invito nella circostanza è stato rivolto ai docenti affinché possano farsi parte attiva nel recepire e nel segnalare situazioni sospette che potrebbero sfociare in problematiche più complesse, se non individuate e risolte per tempo. Ancora una volta è stata rammentata l’importanza della “rete” come strumento interistituzionale di prevenzione e di tutela dei giovani e giovanissimi.