Il Carnevale arriva nel centro storico con una festa dedicata a tutti i bambini. Martedì 4 marzo, dalle ore 15,30, piazza Dellepiane si trasformerà in un mondo di divertimento e allegria, con un pomeriggio ricco di attività gratuite per i più piccoli.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Pazzanimazione, si inserisce nel programma di “Vediamoci in Novi”, rassegna di eventi e attività proposte dal Comune di Novi Ligure. Ai partecipanti verrà offerta un’esperienza indimenticabile: balli, foto corner per scattare simpatiche immagini in maschera, una sfilata delle mascherine più originali e una coloratissima coriandolata che coinvolgerà tutti i presenti.

Inoltre, la Libreria Mondadori propone il laboratorio creativo “Piccoli Artisti di Carnevale”, alle ore 15 in via Girardengo 37.

L’evento rappresenta un’occasione di socializzazione e svago per le famiglie novesi, un momento di gioco e creatività dove i bambini potranno esprimere la loro fantasia attraverso le maschere e i travestimenti più divertenti.

Il prossimo appuntamento si terrà in primavera, e sarà dedicato ai linguaggi artistici, per stimolare la creatività dei più giovani attraverso attività artistiche e laboratori interattivi.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale del Comune di Novi Ligure o le pagine social Vediamoci in Novi su Facebook e Instagram.