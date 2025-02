Presso il Civico Museo Archeologico proseguono le attività di valorizzazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, legate alla mostra “Chronos. L’impronta dell’uomo e l’Antropocene in Liguria”, inaugurata nel dicembre 2024.

Nella giornata di sabato 01 marzo 2025 sarà possibile fruire della mostra con una serie di possibilità straordinarie, al solo prezzo del biglietto ordinario di ingresso al Museo. Come già avvenuto sabato 01 febbraio, con buon successo di pubblico, il personale UniGe (tra cui il curatore della mostra, prof. Stefano Schiaparelli) ed il personale del Museo saranno a disposizione dei visitatori per:

• Accompagnare visite guidate al percorso espositivo

• Illustrare gli aspetti multimediali ed interattivi della mostra (QR code, repliche tridimensionali virtuali e fisiche, avatar digitali)

• Proporre esperienze immersive ai contenuti di “Chronos” tramite la visione di reperti ed incisioni rupestri attraverso appositi visori tridimensionali

I visitatori li indosseranno per trovarsi proiettati in un museo digitale, in cui esplorare in prima persona le collezioni virtuali UniGe, oppure per passeggiare virtualmente tra le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie, sul Monte Bego.

Orari del Museo:

🕰️ 9:30 – 13:30 / 15:30 – 17:30

📌 Accesso senza obbligo di prenotazione

Parallelamente alle attività rivolte ai visitatori, proseguono le attività rivolte agli istituti scolastici cittadini legate a Chronos.

Nelle scorse settimane, agli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Superiore Parodi è stata proposta una serie di esperienze didattiche e laboratoriali incentrate sulla componente multimediale ed immersiva della mostra. Dopo aver approfondito la componente tecnologica e teorica del percorso espositivo della mostra con i docenti UniGe, i ragazzi sono stati impegnati nell’uso ed apprendimento dei visori tridimensionali ed hanno approfondito l’uso di queste tecnologie nel campo della digitalizzazione del patrimonio culturale e della sua valorizzazione in forma laboratoriale, accompagnati da ricercatori e docenti universitari che hanno collaborato alla realizzazione di Chronos.

Questa settimana saranno invece impegnati nei percorsi di approfondimento laboratoriale gli studenti dell’Istituto Superiore Levi Montalcini.