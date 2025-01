Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio, a Tortona.

Sono le 17,30 e un’auto che percorre la discesa diretta in centro città lungo una via laterale in strada Fornaci e per cause ancora in corso di accertamento si ribalta ed esce dalla carreggiata.

A guidare lauto è un uomo che a quanto pare ha perso il controllo. L’incidente è molto grave in quanto il mezzo rimane accartocciato sul terreno. Intervengono i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che estraggono dall’abitacolo la moglie dell’uomo: una donna, A.A. di 77 anni residente a Viguzzolo che però è deceduta sul colpo. Estraggono anche il marito, V.G. di 80 anni ovviamente anche lui residente a Viguzzolo trasportato in ospedale a cura del 118 in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Sul posto mentre scriviamo si trovano ancora gli agenti della Polizia Municipale di Tortona che hanno ricostruito sommariamente la dinamica dell’incidente. Si tratta di un ribaltamento di un piccolo autocarro che all’ interno di stradina privata vicino a Strada Fornaci proveniente da un appezzamento di terreno, per cause imprecisate (si ipotizza un guasto ai freni del veicolo) si è ribaltato causando la morte della donna. Il conducente, marito della vittima, è stato trasportato ad Alessandria.