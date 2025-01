Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Risparmio di Tortona per favorire iniziative culturali nella zona ha deliberato i seguenti stanziamenti:

€ 20.000,00 a favore dell’Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola (iniziativa realizzata direttamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona) a sostegno dei costi di sviluppo del programma relativo all’anno scolastico 2023/2024 (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.1. “Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola”);

5.000,00 a favore dell’Associazione Peppino Sarina Amici del Burattino di Tortona quale integrazione del contributo a sostegno delle attività organizzate dall’Associazione per l’anno 2024 (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore Arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 20.000,00 a favore del Comune di Volpedo (Al) in collaborazione con BIPA – Biennale Italiana di Poesia fra le Arti quale contributo per il progetto “Fiori di Pesco – AgricUltura in Mostra” per la realizzazione della seconda edizione di un evento dedicato all’arte, alla letteratura e alla musica a Volpedo, che si terrà dal 4 al 6 aprile 2025, con tema l’”Incessante Transito: il cammino dell’essere umano fra un Qui e un Altrove”, dove come tema centrale del nostro vivere quotidiano è la migrazione vista come motore fondamentale del nostro vivere. E’ prevista l’organizzazione di concerti di cantautori e musicisti di Genova tenendo in considerazione il fatto di essere una terra di passaggio di una delle più importanti Vie del Sale, incontri letterari con saggisti, scrittori, poeti, eventi artistici (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”).

€ 6.000,00 a favore dell’Associazione Pellizza da Volpedo quale contributo per la manutenzione straordinaria, la conservazione e la digitalizzazione dell’epistolario del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, dal 1882 al 1907, scambi epistolari con numerosi intellettuali dell’epoca (artisti, uomini di lettere, giornalisti, critici d’arte etc), fondo archivistico (missive – copialettere-appunti), conservati presso lo Studio-Museo di Volpedo (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 5.000,00 a favore del Comune di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo per il progetto “Fuori Tartufo 2024” a corollario della 41°edizione della Fiera Nazionale del tartufo bianco d’Alba e nero 2024 tramite realizzazione di: 1) “Truffle Experience” – promozione del “prodotto tartufo” e “la cerca e cavatura del tartufo”; 2) “Truffle Education” – divulgazione di qualità sul mondo del tartufo e della cerca; 3) “Truffle for School” – coinvolgimento e avvicinamento dei giovani e giovanissimi – laboratori in presenza nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio di San Sebastiano Curone, Garbagna, Rocchetta Ligure, Sarezzano; 4) Webinar online rivolto agli studenti dell’Istituto Santachiara, ITIS Marconi e del CFP “San Giuseppe” di Tortona; 5) team Building – giornata formativa aperta ad operatori del terzo settore e/o del comparto turistico del territorio; 6) Convegno tenuto da esperti micologi, tartufai e tecnici ambientali sul mondo del tartufo, sulla cerca e cavatura con focus specifico sulla biologia, sulla tartuficoltura, sugli aspetti relazionali uomo/cane e di rispetto ambientale per il recupero di aree abbandonate del territorio; 7) Seminario online rivolto ad operatori del settore della ristorazione e delle produzioni enogastronomiche del territorio (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 6.000,00 a favore dell’Associazione Amici della Musica di Tortona quale contributo per il progetto per la celebrazione del 45° anno di costituzione dell”Associazione tramite organizzazione di concerti presso il Teatro Civico di Tortona: 1) “Salotto Musicale” con Andrea Bacchetti al pianoforte e Francesco Manara al violino; 2) “La nona di Beethoven” con i pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”).