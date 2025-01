Oramai sono trascorsi più di 7 anni da quando partì l’esperienza di TrasportoAmico a Tortona

Come sempre diamo un resoconto, seppur sommario, della nostra attività nel Distretto Sanitario del tortonese,un bacino di circa 70mila abitanti.

In questi anni diversi sono i Comuni che, attraverso convenzione, permettono ai propii cittadini di avvalersi del nostro servizio che ,è bene ricordarlo è rivolto in maniera privilegiata verso persone anziane o meno abbienti che devono recarsi in strutture sanitarie

Nell’anno appena trascorso siamo stati impegnati in oltre 1300 viaggi,che corrispondono a circa 70mila Km percorsi,le località di riferimento sono Milano ,Voghera,Pavia,Torino poi ovviamente seguono anche gli interventi verso le strutture locali ,oltre a Tortona,Novi,Casale e ,Alessandria; ma il dato conferma che i tortonesi per le malattie,cosidette invasive preferiscono rivolgersi alle strutture presenti nella vicina Lombardia.Ora è bene approfittare di questa occasione per ribadire che l’ospedale di Tortona ha delle eccellenze riconosciute e non sono seconde rispetto ad altre realtà, che vanno valorizzate,quali ortopedia e oncologia.Sarebbe interessante una riflessione a più voci volta a valorizzare quanto abbiamo sul nostro territorio.

Questi risultati lì abbiamo raggiunti grazie al contributo generoso dei nostri volontari ,l’occasione è per ricordali e ringraziare pubblicamente per il tempo che dedicano all’associazione e ai cittadini del nostro territorio: Sergio,Lauro,Gianni,Giorgio,Stefano,Giovanni,Sergio R.,Giorgio G,Luciano e,come non menzionare e ringraziare la nostra Bruna che ha la capacità di intrecciare le varie richieste, distribuendole armoniosamente fra gli autisti.

Silio Simeone