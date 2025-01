Si è svolta ieri, giovedì 23 gennaio, la Commissione Ambiente del Comune di Tortona, presieduta dal Consigliere Cristiana Daglio: alla riunione era invitata la società Gestione Ambiente che si occupa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in città.

Erano presenti il presidente dell’azienda, Adelio Ferrari, l’amministratore delegato Marco Peretti e i funzionari della società che hanno fatto il punto sull’andamento del sistema di raccolta. I dati riportano un ulteriore aumento della quota di raccolta differenziata nel 2023 quando è stata superato l’80%, dato che potrebbe essere confermato anche per il 2024, anche se al momento, in attesa del conto definitivo, siamo al 77,39%, comunque molto al di sopra del 56,48% del 2018, prima dell’avvio del nuovo sistema e ampiamente entro i limiti di legge regionali che fissano al 65% la quota minima di differenziata per i Comuni.

Sicuramente, è stato detto, ci sono ancora margini di miglioramento anche se va registrato un miglioramento anche della qualità del rifiuto differenziato, quindi con l’aumento dei conferimenti corretti. L’obiettivo principale dell’azienda è infatti quello di migliorare ulteriormente sotto questo aspetto affinando la corretta separazione dei materiali e ridurre la presenza di impurità. Nel contempo sono stati ampliati i servizi al cittadino: maggiore frequenza di lavaggi di strade e marciapiedi, in particolare nelle zone centrali; aumento delle aree comprese dallo spazzamento meccanico; attivazione del servizio pulizia fossi nelle aree periferiche e industriali; è stata rimossa la postazione ad accesso controllato alla frazione Torre Garofoli, divenuta area di frequenti abbandoni; ampliati gli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta in via Postumia dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, aumentando anche le tipologie di rifiuti conferibili; installazione di nuovi cassonetti per la raccolta di piccoli rifiuti elettrici ed elettronici; ripresa del servizio di raccolta compost al Centro raccolta; nel 2025 inoltre sono previsti investimenti sui mezzi che consentiranno maggiore efficienza e minimo impatto ambientale.

Prosegue poi la campagna di comunicazione con diverse iniziative. Per quanto riguarda la tariffa nel 2024 i costi a carico degli utenti sono diminuiti complessivamente di 264.907 euro grazie alla riduzione del 12% dei costi di svuotamento dei contenitori di indifferenziato (conseguenza della minor produzione a favore del differenziato): in sostanza la tariffa a Tortona nel 2024 è diminuita del 4,8%. Una parte l’ha giocata anche il recupero degli utenti cosiddetti “invisibili” cioè i cittadini residenti non iscritti al ruolo che non pagavano la tariffa rifiuti: dal 2023 a oggi sono state recuperate 654 utenze “fantasma”.

