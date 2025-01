Sabato 18 gennaio intorno alle 12.00 è scappata Mirtilla, cane arrivato dal sud in adozione ad una famiglia abitante in Corso Silvio Pilotti.

“E’ un cane timido – dicono i proprietari – mentre era in passeggiata al guinzaglio è riuscita a sfilarsi la pettorina e fuggire a seguito di un rumore improvviso. Dopo una breve fuga avvenuta nella zona Paghisano alto se ne sono perse le tracce. E’ stata cercata anche nei fossi attorno la statale ma nulla, della cagnolina nessuna traccia, svanita nel nulla dopo pochi minuti dalla fuga. Il cane molecolare intervenuto per la ricerca ha portato in zona Iper Espress, ma non si esclude che da lì si sia spostata, essendo che abbiamo setacciato tutto il territorio circostante.”

L’appello a tutti i ortensi è di controllare garage e cantine in tutta la zona per verificare che la cagnolina in qualche modo non sia entrata in qualche proprietà e che sia rimasta chiusa all’interno. Spaventata non abbaierebbe ma rimarrebbe rintanata.

“Chiunque abbia notizie (anche riguardanti il giorno della fuga) – concludono i proprietari – è pregato di contattare il numero sulla locandina. Aiutateci a riportare Mirtilla a casa. Grazie di cuore”.