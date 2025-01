Il Poliambulatorio Patria di Alessandria prosegue il percorso di trasformazione avviato a fine novembre, nell’ambito dei lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR. L’obiettivo è la creazione di una Casa della Comunità, un punto di riferimento per la salute e il benessere dei cittadini.

Durante questa fase di riorganizzazione, diversi servizi sono stati temporaneamente riposizionati. In particolare, il centro prelievi ha continuato a operare grazie al supporto del Camper della Croce Rossa, garantendo la continuità del servizio in Via Pacinotti.

A partire da lunedì 27 gennaio 2025, il servizio di prelievi ematici sarà ricollocato in un nuovo spazio interno, sempre presso il Poliambulatorio Patria, offrendo così maggiore comfort e accessibilità agli utenti.

Il nuovo centro prelievi sarà situato all’interno della struttura in Via Pacinotti, di fronte all’attuale sportello di accettazione prelievi. L’offerta del servizio rimarrà invariata, con possibilità per i cittadini di accesso diretto, muniti di impegnativa del medico di medicina generale da consegnare in accettazione; per garantire efficienza e qualità nel servizio, la struttura potrà gestire fino a 80 prelievi giornalieri.

Il risultato raggiunto è il frutto di un attento ascolto delle richieste dei cittadini che hanno manifestato disagio nell’accesso al servizio, esprimendo le loro necessità e dell’impegno del personale dipendente che, accogliendo le istanze della popolazione, ha contribuito alla realizzazione del nuovo Centro Prelievi. Un particolare ringraziamento va, dunque, alla Cittadinanza, al Direttore di Distretto Roberto Stura, al Direttore della S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche, Giorgio Serratto, alla Direzione Infermieristica e a tutti i colleghi che hanno contribuito con il loro supporto operativo e organizzativo.

Per ulteriori informazioni, si invita la cittadinanza a consultare il sito ufficiale o a rivolgersi direttamente al Poliambulatorio.