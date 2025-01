Durante i controlli volti al contrasto del traffico di sostanza stupefacenti, intensificati in concomitanza delle Festività natalizie, il 19 u.s. la Squadra Mobile della Questura di Imperia ha tratto in arresto, presso la barriera autostradale di Ventimiglia (IM), un cittadino lombardo incensurato di circa trent’anni, il quale rientrava dalla Francia con un carico di sostanza stupefacente occultato all’interno del bagagliaio.

Sono stati, dunque, sequestrati 6,7 Kg di hashish e 17,62 kg di marijuana, nonché oltre 6.000 euro in contanti. Il giovane è stato associato presso il Carcere di Sanremo (IM) a disposizione dell’A.G. in attesa di udienza di convalida.

L’arresto è stato dunque convalidato e per il giovane è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, presso il luogo di residenza a Sondrio (SO).

Il giorno precedente, la Squadra Mobile della Questura di Imperia, unitamente a personale dell’Ufficio Immigrazione, ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in Carcere nei confronti di un trentenne, cittadino libico, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Al termine degli atti l’uomo è stato associato presso il Carcere di Imperia in attesa di interrogatorio di garanzia.