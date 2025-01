Lotto nel segno del Piemonte nelle estrazioni di venerdì 3 gennaio e sabato 4 gennaio 2025. Come riporta Agipronews, nella regione sono stati vinti complessivamente oltre 113mila euro: doppietta a Pontecurone, in provincia di Alessandria, con una vincita da 57.500 euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia, a cui si aggiungono 24.500 euro centrati con quattro terni e sei ambi su Venezia. La provincia di Alessandria va ancora a segno con oltre 23mila euro vinti a Castelnuovo Scrivia grazie a un terno e tre ambi su Firenze. Centrati anche oltre 9mila euro a Verbania e quasi 8mila euro a Racconigi, provincia di Cuneo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 17 milioni di euro da inizio 2025.

