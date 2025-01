Riprendono gli eventi organizzato dal Comune di Tortona in collaborazione con il C.P.T. Coordinamento Pedagogico Territoriale ambito territoriale Tortona nell’ambito dei progetti educativi rivolti a genitori, educatori e insegnanti, mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 presso il Teatro Civico con l’incontro “Digitale a scuola e in famiglia: ci diamo delle regole?” con ospite Lorella Beccarini, pedagogista e formatrice del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara.

È necessario uscire dal dibattito “digitale si – digitale no” per interrogarsi in modo costruttivo su rischi e utilità delle nuove tecnologie. Educare ad una gestione competente del digitale significa innanzitutto recuperare il proprio ruolo educativo, una responsabilità genitoriale che si traduce nella definizione di regole, limiti e opportunità. Sarà affrontato il tema dell’impatto del digitale su bambini, pre-adolescenti e adolescenti nel rapporto coi propri pari, con la scuola e all’interno del nucleo familiare. per gli operatori del settore sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi scrivendo a scuola.genitori@cppp.it. L’evento ad ingresso libero e gratuito.

Per prenotazioni: biglietteria del Teatro Civico, martedì-venerdì ore 16-19, mail teatrocivico@comune.tortona.al.it.

Per info: coordinamentopedagogico@comune.tortona.al.it, tel. 0131864470.